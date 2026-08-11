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Консорциум с участием Джеффа Безоса близок к покупке более 30% акций «Ливерпуля»

Консорциум с участием Джеффа Безоса близок к покупке более 30% акций «Ливерпуля»
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Консорциум с участием основателя Amazon Джеффа Безоса и одного из сооснователей Facebook Эдуардо Саверина близок к заключению сделки по приобретению крупной доли в «Ливерпуле», сообщает Sky News.

По информации источника, Fenway Sports Group (FSG), владеющая контрольным пакетом акций клуба с 2010 года, рассчитывает объявить о сделке уже на этой неделе. При этом другой источник Sky News допускает, что официальное объявление может быть перенесено на следующую неделю.

Инвестиции со стороны AyBe Capital Advisers могут увеличить оценочную стоимость «Ливерпуля» примерно до $ 6 млрд. Ожидается, что консорциум приобретёт более 30% акций клуба.

Инициатором проекта выступил Амит Бхатия — британско-индийский бизнесмен и инвестор, ранее являвшийся совладельцем «Куинз Парк Рейнджерс». В структуру консорциума также входят Безос и Саверин.

При этом FSG сохранит контроль над «Ливерпулем». Консорциум, как ожидается, станет крупным миноритарным акционером клуба.

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