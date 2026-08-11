«Кто-то уйдёт». Гурцкая рассказал о будущем «Локомотива»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал обстановку в «Локомотиве» и высказался о будущем московского клуба.

– Ещё неделю назад вы говорили, что усиление не происходит из-за дыры в бюджете. Какая версия более правдивая?

– Дыра в бюджете была каждый год, это легкопереносимое событие для РЖД. Сейчас я убедился, что Ротенбергу и Галактионову пора разводиться.

– Почему его (Галактионова. — Прим. «Чемпионата») не могут просто уволить?

– Я не знаю. Потому что Белозёров, как человек, который не смотрит футбол каждый день, сказал: «Если вы будете в тройке, мы автоматически продлим вам контракты». Так и получилось.

Это произошло за спиной Ротенберга. Его не было на совете директоров, на котором продлили Галактионова и Ульянова.

– Ваш прогноз: что будет с «Локомотивом»?

– Кто-то уйдёт: либо Ротенберг, либо Галактионов.

Один из них ратует, что из мёртвой ситуации выкачал деньги, поэтому сейчас у него как будто есть рейтинг. Он больше думает о деньгах, чем о результате.

Мне симпатичен Галактионов, я не хотел бы, чтобы он попал в такую ситуацию. Для него лучше было бы в этой ситуации остаться в белом смокинге.

– Чтобы его убрали?

– Чтобы договорились каким-то образом, – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После трёх туров в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал два очка и располагается на 12‑й строчке в турнирной таблице.