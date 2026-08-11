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«Галатасарай» может приобрести защитника сборной Украины — источник

«Галатасарай» может приобрести защитника сборной Украины — источник
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Защитник киевского «Динамо» Тарас Мыхавко попал в сферу интересов «Галатасарая», сообщает турецкое издание Fotomac.

Турецкий клуб ищет левоногого центрального защитника, который мог бы стать альтернативой Абдюлькериму Бардакджи. 21-летний украинец вошёл в шорт-лист стамбульской команды.

Мыхавко также подходит под требования лимита на легионеров в чемпионате Турции. В заявке клуба могут находиться 14 иностранцев: 10 без возрастных ограничений и ещё четыре футболиста, родившихся после 1 января 2003 года.

Ранее интерес к украинскому защитнику проявляли «Трабзонспор», а также английские «Ноттингем Форест», «Эвертон» и «Борнмут».

Мыхавко присоединился к системе «Динамо» летом 2023 года, а в феврале 2024-го дебютировал за основную команду. В нынешнем сезоне он провёл шесть матчей и получил одну жёлтую карточку.

Контракт 21-летнего защитника с киевским клубом рассчитан до декабря 2030 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 10 млн. Тарас также выступает за национальную сборную Украины.

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