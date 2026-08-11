Гарри Кейн продлит контракт с «Баварией» до 2029 года — The Times

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн, вероятно, продолжит выступать за мюнхенский клуб до лета 2029 года. Переговоры по новому соглашению должны пройти уже на этой неделе, сообщает The Times.

Англичанин вернётся из отпуска и встретится с руководством немецкого клуба для обсуждения условий нового контракта. Ожидается, что его заработная плата существенно не изменится и останется на уровне около € 25 млн в год.

Нынешнее соглашение Кейна с «Баварией» рассчитано до конца июня 2027 года. По информации The Times, мюнхенцы не планируют продавать форварда и рассчитывают сохранить его в составе на длительный срок.

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года за € 100 млн. В прошлом сезоне 33-летний нападающий забил 61 гол и сделал семь результативных передач в 51 матче.