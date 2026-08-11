«Он великолепен». Трамп выступил с поддержкой Инфантино на фоне скандалов в ФИФА

Президент США Дональд Трамп назвал ошибкой возможный уход Джанни Инфантино с поста президента Международной федерации футбола (ФИФА).

«ФИФА допустила бы ужасную ошибку, если по какой‑то причине даже рассматривала бы возможность смены её президента Джанни Инфантино. Он великолепен, он только что руководил проведением чемпионата мира, который был в четыре раза успешнее, чем предыдущие. Если Инфантино уйдёт, то проведение чемпионатов мира никогда больше не будет успешным и не принесёт прибыли», — написал Трамп в Truth Social.

Ранее ФИФА объявила о планах создать компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая объединит коммерческую деятельность федерации, а также деятельность по организации турниров, и пригласила частных инвесторов приобрести доли в ней. Предложение вызвало негативную реакцию УЕФА, сообщалось об угрозах бойкота чемпионата мира. Позже ФИФА опубликовала заявление Инфантино, в котором он признал, что проект вызвал разногласия, а также заявил, что предложение не будет реализовано.

Инфантино занимает пост президента ФИФА с 2016 года, впоследствии швейцарский функционер дважды переизбирался на эту должность — в 2019 и 2023 годах.

Следующие выборы пройдут в 2027 году.