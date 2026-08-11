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«Был настоящий кошмар». Хедира рассказал детали конфликта Моуринью и Касильяса в «Реале»

«Был настоящий кошмар». Хедира рассказал детали конфликта Моуринью и Касильяса в «Реале»
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Экс-хавбек «Реала» Сами Хедира рассказал, как конфликт между бывшим тренером «Мадрида» Жозе Моуринью и вратарём Икером Касильясом в сезоне-2012/2013 влиял на команду.

«Икер — легенда «Реала», любимец всех болельщиков клуба. Он посадил его на скамейку, не разговаривал с ним, плохо отзывался о нём в СМИ, так что в раздевалке, честно говоря, был настоящий кошмар.

После этого отношения между Жозе и многими игроками испортились — например, с Криштиану [Роналду] и испанцами, в том числе с Рамосом. А эти игроки были чрезвычайно важны для атмосферы в раздевалке», – сказал Хедира в документальном фильме от Netflix.

Ранее стало известно о том, что Хедира пополнит тренерский штаб «сливочных» в качестве ассистента главного тренера команды Жозе Моуринью перед сезоном-2026/2027.

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