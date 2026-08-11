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«Это не работает». У Никитина возникли вопросы к Сандро Шварцу

«Это не работает». У Никитина возникли вопросы к Сандро Шварцу
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Бывший футболист «Уфы» и волгоградского «Ротора» Алексей Никитин заявил, что у него остаются вопросы к тренеру «Динамо» Сандро Шварцу.

«Вопросы к Шварцу остаются. Не совсем понятно, как он хочет использовать сильные качества своих лучших игроков. Пока что это не работает — мало движения. Мы не видим взрывных действий от Тюкавина, Гладышева. Если бы матч против махачкалинцев завершился со счётом 0:0, то это было бы справедливо», — сказал Никитин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В третьем туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги команда Сандро Шварца дома обыграла махачкалинское «Динамо» — 3:1.

Для московского «Динамо» эта победа стала первой в текущем чемпионате России.

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