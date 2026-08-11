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Душан Влахович в шаге от перехода в «Бешикташ» свободным агентом — Скира

Душан Влахович в шаге от перехода в «Бешикташ» свободным агентом — Скира
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Нападающий Душан Влахович близок к переходу в «Бешикташ» на правах свободного агента. Об этом сообщил итальянский журналист Николо Скира в Х.

По информации источника, стороны практически согласовали контракт, рассчитанный до 2029 года. Зарплата сербского форварда составит € 8 млн в год без учёта бонусов. Также Влахович получит крупный бонус за подписание соглашения.

Ключевую роль в переговорах играет главный тренер «Бешикташа» Винченцо Итальяно. Турецкий клуб уверен, что сможет завершить сделку.

Отмечается, что ранее Влахович отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии.

В сезоне-2025/2026 Влахович принял участие в 23 матчах во всех турнирах. В них он забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 35 млн.

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