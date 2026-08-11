15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» близок к трансферу Ромелу Лукаку из «Наполи» — Тавольери

«Фенербахче» близок к трансферу Ромелу Лукаку из «Наполи» — Тавольери
Комментарии

«Фенербахче» и «Наполи» находятся на финальной стадии переговоров по переходу бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери в Х.

По информации источника, клубы уже очень близки к достижению соглашения по трансферу. В ближайшие часы стороны также должны согласовать последние детали личного контракта 33-летнего форварда.

Сам Лукаку ожидает окончательного одобрения сделки со стороны «Наполи». После получения финального «зелёного света» переход в турецкий клуб может быть завершен.

Контракт бельгийца с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что Лукаку не присоединился к команде на предсезонном сборе. В прошлом сезоне Лукаку провёл за «Наполи» пять матчей, забил один гол.

Материалы по теме
Ромелу Лукаку дал согласие на переход в «Фенербахче» — Маттео Моретто
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android