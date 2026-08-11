«Фенербахче» близок к трансферу Ромелу Лукаку из «Наполи» — Тавольери

«Фенербахче» и «Наполи» находятся на финальной стадии переговоров по переходу бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери в Х.

По информации источника, клубы уже очень близки к достижению соглашения по трансферу. В ближайшие часы стороны также должны согласовать последние детали личного контракта 33-летнего форварда.

Сам Лукаку ожидает окончательного одобрения сделки со стороны «Наполи». После получения финального «зелёного света» переход в турецкий клуб может быть завершен.

Контракт бельгийца с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что Лукаку не присоединился к команде на предсезонном сборе. В прошлом сезоне Лукаку провёл за «Наполи» пять матчей, забил один гол.