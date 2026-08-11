Фанаты Роналду ошибочно пришли на чужую свадьбу и устроили хаос. Криштиану отреагировал

Тысячи поклонников капитана саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду собрались в субботу, 8 августа, у кафедрального собора в Фуншале на португальском острове Мадейра, ожидая свадьбу футболиста с Джорджиной Родригес. Однако церемония оказалась свадьбой другой пары, об этом информирует ESPN.

В последнюю неделю СМИ и соцсети распространяли сообщения о том, что Роналду и Родригес собираются пожениться 8 августа на родине игрока. Поклонники и журналисты выстроились у здания с телефонами и камерами, рассчитывая увидеть футболиста и его невесту. Однако приехавшей к собору невестой оказалась не Родригес, а женщина по имени Николь. Внутри ее ждал жених Фабиу.

На своей странице в социальной сети кафедральный собор позднее подтвердил, что венчались именно Николь и Фабиу. Там рассказали, что из-за большого числа журналистов и туристов возникла давка и невесте было сложно попасть внутрь. Из-за толпы журналистов и туристов паре пришлось даже закрыть церковь, чтобы спокойно провести церемонию.

«Мы никогда не видели ничего подобного здесь, в соборе. Невесте было очень трудно войти в церковь, чтобы выйти замуж», — говорится в сообщении собора.

Сам Роналду отреагировал на произошедшее смеющимися смайликами в социальной сети.

В начале августа британский таблоид The Sun сообщал, что Роналду и Родригес готовятся сыграть свадьбу на Мадейре 8 августа. Официального подтверждения этой информации не было.