Известный украинский журналист дал инсайд о возможном трансфере Забарного в «Ливерпуль»

Известный украинский журналист Игорь Цыганик прокомментировал возможный переход защитника сборной Украины Ильи Забарного из «ПСЖ» в «Ливерпуль».

«Все подобные трансферы проходят ближе к дедлайну. Интерес «Ливерпуля» к Забарному действительно есть. Ему не удалось стать основной фигурой в составе «ПСЖ». Если этим летом «Ливерпуль» предложит необходимую сумму, французский гранд легко отпустит его», — заявил Цыганик в своём подкасте.

Забарный перешёл в «ПСЖ» прошлым летом из «Борнмута» более чем за € 50 млн. В составе французской команды украинский защитник провёл 37 матчей во всех турнирах и забил один гол.