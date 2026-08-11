Бывший форвард «Динамо» подписал контракт с клубом Сегунды

Российский нападающий Николай Обольский продолжит карьеру в клубе «Сабадель», выступающем в испанской Сегунде, об этом сообщает пресс-служба каталонской команды. Соглашение с форвардом рассчитано на два года.

29-летний футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента. Ранее Обольский выступал за «Кордобу», контракт с которой у него истёк в конце июня 2026 года.

Николай Обольский Фото: ФК «Сабадель»

В минувшем сезоне форвард принял участие в 11 матчах Сегунды, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности он провёл на поле всего 113 минут, во всех встречах выходя на замену. Годом ранее нападающий сыграл за «Кордобу» 34 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал три голевые передачи.

До переезда в Испанию воспитанник московского «Динамо» выступал на родине за основную команду бело-голубых, а также на правах аренды защищал цвета «Сочи» и «Нижнего Новгорода». Всего на счету игрока 16 матчей в РПЛ.

«Сабадель» по итогам сезона-2025/2026 завоевал путёвку во второй по значимости дивизион Испании. Для каталонского клуба Обольский стал уже 11-м новичком в летнее трансферное окно 2026 года.