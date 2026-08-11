Арбитр Федотов разобрал судейство в матче ЦСКА — «Ростов»

Бывший арбитр Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов разобрал судейство в матче 3-го тура между ЦСКА и «Ростовом». Главным арбитром этой встречи был Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

«На первой минуте Казарцев не показал очевиднейшую жёлтую карточку Сако за грубую игру — был удар локтем. Мы говорим только об очевидном. Казарцев для чего-то попытался рассказать игроку «Ростова», что так делать нельзя. Но всем было понятно, что это повторится, — и через минуту случилось то же самое. Можно было бы понять, если бы рука зацепила вскользь, но тут локоть шёл опасно по голове. В итоге Казарцев показал жёлтую за менее очевидный момент. Для чего это натягивать, я не понимаю. Надо было показывать сразу.

На шестой минуте правильно не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА. Это ненаказуемая рука, она была прижата к телу.

На 77-й минуте Казарцев не показал очевидную жёлтую Кисляку за срыв перспективной атаки и неуважение к игре. Если бы не игрок ЦСКА, который промахнулся по мячу и следующим движением подбил соперника, то футболисты «Ростова» выходили бы вчетвером против троих. Почему это не жёлтая — непонятно.

На 86-й минуте не показал жёлтую Мелёхину за грубую игру. Момент дискуссионный, на стоп-кадре его смотреть нельзя, потому что по нему это красная. Когда мяч вылетел по центру, Казарцеву нужно было не оставаться на месте, а смещаться. Если он видел фол, то должен был понимать его характер. По позиции же ощущение, что он свистнул на чуйке. VAR, скорее всего, проверял на красную — правильно решили не звать арбитра к монитору, потому что игрок «Ростова» согнул ногу, стопа ушла в сторону и не было продавливания», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.