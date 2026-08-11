Арбитр Федотов: судья Шафеев своими действиями перечеркнул труды руководителей

Бывший арбитр Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов поделился мыслями о судействе в матче 3-го тура чемпионата России, в котором московское «Динамо» обыграло «Динамо» Махачкала (3:1). Обслуживал эту встречу Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«У Шафеева есть один момент, который меня тревожит и, наверное, должен тревожить департамент. На оценку он не повлиял. Он кривой, но предъявить претензии за это может только глава департамента в кулуарах. Потому что рекомендации надо выполнять.

На 30-й минуте надо было показывать жёлтую Лесовому. Шафеев ушёл на внушение, это нормально. Как раз тот момент, когда можно и поговорить. Учитывая планку единоборств на протяжении всей игры, было видно — он понимает, что делает.

Но потом случился эпизод на 37-й минуте. Осипенко сыграл головой, мимо него пролетел соперник, произошёл лёгкий контакт, мяч подхватил другой игрок «Динамо» Махачкала и вылетел один на один, но Шафеев свистнул. А должен был продолжить игру, потому что был выход один на один. Надо было дождаться, чем закончится эпизод. И уже после этого VAR должен был смотреть, было ли нарушение. Департамент рекомендовал поднимать планку единоборств. А Шафеев своими действиями перечеркнул труды руководителей. Формально был контакт, но по всем рекомендациям это не нарушение. Нехорошая тенденция, что арбитры ФИФА ошибаются. Так не должно быть. Вы не первый год работаете», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.