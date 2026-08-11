15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо СПб — ФК 10: во сколько начало матча второго раунда Кубка России, где смотреть прямую трансляцию 11 августа 2026 года

«Динамо-СПб» — ФК «10»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 11 августа, состоится матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встретятся санкт-петербургское «Динамо» и медийная команда ФК «10». Игра пройдёт на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступит Евгений Тимофеев. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
11 августа 2026, вторник. 17:00 МСК
Динамо-СПб
Санкт-Петербург
Не начался
ФК 10
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого раунда Кубка России ФК «10» обыграл футбольный клуб «Космос» из Химок со счётом 3:2.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
Материалы по теме
Топ-события вторника: квалификация Лиги чемпионов, водный ЧЕ и Шнайдер против Швёнтек
Топ-события вторника: квалификация Лиги чемпионов, водный ЧЕ и Шнайдер против Швёнтек
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android