Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 11 августа

Сегодня, 11 августа, состоятся матчи 2-го раунда Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 11 августа (время московское):

17:00. «Динамо-СПб» – ФК «10»;

18:30. «Квант» – «Рязань»;

19:30. «Нарт» – «Динамо» Ставрополь.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).