Лига чемпионов УЕФА, третий квалификационный раунд: расписание матчей на 11 августа

Сегодня, 11 августа, пройдёт ряд ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоится 10 встреч.
Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, 11 августа (время московское):
18:00. «Кайрат» (Казахстан) – «Левски» (Болгария);
19:00. «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Юнион» (Бельгия);
19:00. «Сабах» (Азербайджан) – «Орхус» (Дания);
20:00. «Кауно Жальгирис» (Литва) – «Динамо» Загреб (Хорватия);
20:30. «НЕК Неймеген» (Нидерланды) – «Олимпиакос» (Греция);
21:00. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль);
21:15. «Целе» (Словения) – «Арарат-Армения» (Армения);
21:15. «Слован» Братислава (Словакия) – «Мьельбю» (Швеция).
21:30. «Штурм» (Австрия) – «Фенербахче» (Турция);
22:00. «Лион» (Франция) – «Спарта» Прага (Чехия).
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша турнира парижане обыграли лондонский «Арсенал».