Агент Кузьмичёв назвал позицию, которую мог бы усилить «Краснодар»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв сделал предположение, что «Краснодар» может пригласить полузащитника в оставшиеся дни летнего трансферного окна. Ранее команду покинул воспитанник академии и многолетний капитан Эдуард Сперцян, хавбек присоединился к саудовскому «Аль-Ахли».

— Как ты считаешь, стоит ли ждать чего-то ещё от клуба на рынке?

— Мне почему-то кажется, что ещё игрок в середину поля, возможно, появится.

— Ты это знаешь?

— Есть такое ощущение, что… По крайней мере, я знаю, что они думают над тем, чтобы пригласить игрока в середину поля, — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».