15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Кузьмичёв назвал позицию, которую мог бы усилить «Краснодар»

Агент Кузьмичёв назвал позицию, которую мог бы усилить «Краснодар»
Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв сделал предположение, что «Краснодар» может пригласить полузащитника в оставшиеся дни летнего трансферного окна. Ранее команду покинул воспитанник академии и многолетний капитан Эдуард Сперцян, хавбек присоединился к саудовскому «Аль-Ахли».

— Как ты считаешь, стоит ли ждать чего-то ещё от клуба на рынке?
— Мне почему-то кажется, что ещё игрок в середину поля, возможно, появится.

— Ты это знаешь?
— Есть такое ощущение, что… По крайней мере, я знаю, что они думают над тем, чтобы пригласить игрока в середину поля, — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Кузьмичёв рассказал, как Батраков отреагировал на информацию о скором переходе в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android