Глава РПЛ Алаев оценил переход Мирлинда Даку в «Спартак»

Глава Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев отметил, что нападающий Мирлинд Даку окажет помощь «Спартаку». В воскресенье, 9 августа, москвичи потерпели домашнее поражение от «Краснодара» со счётом 1:2 в матче 3-го тура Альфа‑Банк РПЛ. Даку дебютировал за «Спартак», выйдя на замену на 68-й минуте, однако не смог отличиться результативными действиями. Ранее албанец выступал за «Рубин». Соглашение красно‑белых с 28-летним форвардом рассчитано на три года.

— Как вам переход Даку в «Спартак»?

— Я говорил, что Даку может усилить любую команду. Переход таких звёзд внутри лиги — событие. Понятно, что «Спартак» ставит самые высокие цели. И я уверен, что Даку им поможет. А решат они задачу с ним или нет, сезон покажет, — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

После поражения «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице с шестью очками. Это первое поражение для команды в текущем сезоне.