«Милан» может опередить «Интер» и подписать защитника «Тоттенхэма» — Конур

«Милан» рассматривает возможность приобретения защитника «Тоттенхэм Хотспур» Джеда Спенса, сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети.

По данным источника, итальянский клуб проявляет заинтересованность в трансфере 26‑летнего футболиста. При этом лондонский клуб оценивает стоимость игрока ориентировочно в € 50 млн. Параллельно сохраняется интерес к Спенсу со стороны другого миланского клуба — «Интера».

Отмечается, что ранее к услугам защитника обращалась «Рома», однако клуб из Рима не смог соответствовать финансовым требованиям «Тоттенхэма». Кроме того, кандидатура Спенса предлагалась «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Джед Спенс принял участие в 44 матчах во всех турнирах, при этом результативными действиями не отметился. У защитника осталось три года по контракту со «шпорами» с возможностью продления ещё на сезон.