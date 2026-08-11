«Очень надёжен в оборонительной работе». В «Родине» объяснили аренду Мансильи из «Ахмата»

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал аренду нападающего Брайана Мансильи из «Ахмата». 8 августа о трансфере 29-летнего футболиста официально сообщила пресс-служба новичков Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Соглашение рассчитано на сезон-2026/2027. У «Родины» будет опция выкупа прав на игрока.

«Знаете, есть разные стадии усиления. Одна из стадий — когда приход какого-то нового игрока даёт импульс тем футболистам, которые есть. У нас все ребята амбициозные, никто своего места просто так отдавать не хочет. А у Мансильи есть одно хорошее качество — помимо того, что он вингер, который может и созидать, и обыгрывать, и забивать, он ещё очень надёжен в оборонительной работе. Поэтому он вышел в концовке матча как раз в тот момент, когда нужно было помочь команде. Хотя если бы вышел Астемир Гордюшенко, думаю, результат был бы такой же», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В «Ахмат» Мансилья перебрался летом прошлого года из «Оренбурга», за который выступал в течение трёх сезонов. В общей сложности на счету футболиста 99 матчей в чемпионате России, в которых он отметился 15 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в € 1,2 млн.