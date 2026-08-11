«Челси» близок к подписанию контракта с 16-летним талантом из МЛС — The Athletic

Лондонский «Челси» готов потратить € 3 млн на 16-летнего полузащитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Висенте Гарсию. По данным издания The Athletic, клуб близок к завершению сделки с молодым талантом. Стороны уже согласовали основные условия трансфера, и Гарсия присоединится к «Челси» летом 2028 года, когда ему исполнится 18 лет. Сумма трансфера составит около € 3 млн, без учёта возможных бонусов за результативность.

В январе 2025 года Висенте Гарсия подписал свой первый профессиональный контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» в возрасте 14 лет и 198 дней, став пятым самым молодым игроком в истории МЛС, подписавшим контракт со взрослой командой. Полузащитник имеет двойное гражданство, США и Мексики, и уже вызывался в молодёжные сборные обеих стран. В августе 2026 года он впервые попал в заявку на матч основной команды «Лос-Анджелес Гэлакси» в игре МЛС с «Далласом».

В текущем сезоне полузащитник выступает за фарм-клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Вентура Каунти». Он провёл 16 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.