Константин Генич заявил о наличии конфликта в ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что в ЦСКА существует конфликт между руководством клуба и тренерским штабом команды. Главным тренером армейцев является Дмитрий Игдисамов. После первых трёх туров нового сезона Альфа-Банк РПЛ красно-синие, набрав пять очков, занимают шестое место в турнирной таблице.

«Внутри ЦСКА существует конфликт. Я не знаю, общается Шевелёв с Игдисамовым или нет, но и при Николиче, и при Челестини этот конфликт был прямой у спортивного блока и тренерского штаба. А Бабаев на прямой вопрос «нравится ли вам, как играет сейчас ЦСКА», ответил: «Оставляет желать лучшего», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».