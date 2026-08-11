15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Генич заявил о наличии конфликта в ЦСКА

Константин Генич заявил о наличии конфликта в ЦСКА
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что в ЦСКА существует конфликт между руководством клуба и тренерским штабом команды. Главным тренером армейцев является Дмитрий Игдисамов. После первых трёх туров нового сезона Альфа-Банк РПЛ красно-синие, набрав пять очков, занимают шестое место в турнирной таблице.

«Внутри ЦСКА существует конфликт. Я не знаю, общается Шевелёв с Игдисамовым или нет, но и при Николиче, и при Челестини этот конфликт был прямой у спортивного блока и тренерского штаба. А Бабаев на прямой вопрос «нравится ли вам, как играет сейчас ЦСКА», ответил: «Оставляет желать лучшего», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Агент Кузьмичёв назвал позицию, которую мог бы усилить «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android