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Президент РПЛ Алаев: руководство «Локомотива» знает, что делает, — они выправят ситуацию

Президент РПЛ Алаев: руководство «Локомотива» знает, что делает, — они выправят ситуацию
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Президент Альфа-Банк РПЛ Александр Алаев высказался о московском «Локомотиве». После трёх стартовых туров чемпионата России железнодорожники, набрав два очка, занимают 13-е место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», на второй строчке расположился «Зенит», а на третьей — «Спартак».

«Болельщики каждого клуба требуют трансферы. Что катастрофического в результатах «Локомотива»? Сезон только начался. Давайте не будем орудовать штампами. Я тоже читал: два тура сыграли — худший старт за 20 лет. Думаю, руководство «Локомотива» знает, что делает, — они выправят ситуацию», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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