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«Бавария» начала переговоры о трансфере нападающего из АПЛ — Скира

«Бавария» начала переговоры о трансфере нападающего из АПЛ — Скира
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Мюнхенская «Бавария» проявила интерес к нападающему «Брентфорда» Игору Тьяго и уже начала предварительные переговоры о возможном трансфере, сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети.

По информации источника, немецкий клуб рассматривает 25-летнего бразильского форварда как ключевую фигуру для усиления атакующей линии. Переговоры находятся на ранней стадии, однако обе стороны уже обсуждают возможные условия сделки.

В сезоне-2025/2026 Тьяго провёл 38 матчей в Премьер-лиге за «Брентфорд», забив 22 гола и сделав одну результативную передачу. Он стал вторым лучшим бомбардиром английского высшего дивизиона. Контракт нападающего с клубом действует до июня 2031 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 65 млн.

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