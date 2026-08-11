Агент Кузьмичёв: АЕК делал предложение по Баринову, ЦСКА оно не устроило

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв прокомментировал информацию, что греческий АЕК пытался приобрести полузащитника ЦСКА и сборной России Дмитрия Баринова.

— Как прокомментируешь историю про Николича и АЕК? Были разговоры, что ЦСКА и АЕК просто не смогли договориться о трансфере в греческий клуб, что Баринова там ждали.

— Да, оффер был. Со стороны АЕКа в ЦСКА. Первое предложение, которое армейцев не устроило. И вот на этом всё. Было ожидание…

— Какая была сумма?

— Не хочется по суммам. Была та, которая не устроила армейцев. Насколько я знаю, ЦСКА поблагодарил, сказал, что нас это не устраивает. И дальше ждали нового предложения, а его не последовало. На этом вся история закончилась, — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».