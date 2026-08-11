«Это не оказывает на меня давления». Мареска — о сравнениях с Гвардиолой

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска признал, что сравнения с Хосепом Гвардиолой неизбежны. Этим летом Гвардиола покинул пост после 10 лет работы во главе команды — за это время он помог клубу завоевать 20 трофеев, включая шесть титулов Премьер‑лиги и Лигу чемпионов УЕФА.

Ранее Мареска работал ассистентом Гвардиолы, и испанец поддержал его кандидатуру на посту главного тренера «Сити». Мареска уже руководит командой в предсезонной подготовке и на данный момент выиграл два матча из трёх. Когда его спросили о сравнениях с Гвардиолой, которому собираются установить памятник возле стадиона «Этихад», он заявил, что не может избежать наследия предшественника.

«После 10 игр у нас может быть 10, 20 или 30 очков — люди всё равно будут сравнивать эти результаты с тем, чего добивался Пеп после 10 игр. Но это не оказывает на меня давления. Я много раз говорил, ещё во время работы в «Лестере» и «Челси», что он лучший тренер в мире за последние 15–20 лет», — приводит слова Марески Tribal Football.

При этом Мареска признал, что лёгкой дороги не будет: клуб переживает масштабные изменения после ухода ключевых игроков, которые помогали Гвардиоле добиваться успехов.

«Мы потеряли Бернарду Силву, Натана Аке и Джона Стоунза. Родри тоже провёл в клубе много лет. Это футболисты, которые долго выступали за команду. Но в конце концов смена поколений — это естественный процесс. Я до сих пор помню, как в составе был Давид Силва, — все переживали, но на первый план вышел Кевин Де Брёйне. Ушёл Фернандиньо — на смену ему пришёл Родри. Потом был Агуэро — болельщики волновались, но появился Эрлинг Холанд. Смена состава — это нормально», — добавил специалист.