Станислав Агкацев: каждый сезон начинаем — каждый сезон нас почему-то списывают

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением, что в чёрно-зелёных не видели основного претендента на чемпионский титул перед стартом сезона-2026/2027 Альфа-Банк РПЛ.

— Многие перед стартом сезона говорили, что «Краснодару» будет тяжело без Сперцяна.

— Никитка (Кривцов. — Прим. «Чемпионата») раскрылся.

— Что можешь ответить на это? Ведь старт «Краснодара» впечатляет.

— В принципе ничего нового. Каждый сезон мы начинаем — каждый сезон почему-то все нас списывают со счетов. Наглядный пример: в чемпионском сезоне в трёх матчах — три очка. Сейчас идём с большим опережением графика.

— Но привели статистику, что из восьми команд, набравших девять очков в трёх первых турах, только «Зенит» стал чемпионом в сезоне-2021/2022.

— Не знаю. Когда мы заняли второе место, то, по-моему, я читал, что команда, которая уходила лидером на зимний перерыв, становилась чемпионом. А мы второе заняли, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.