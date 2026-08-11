Стала известна позиция «Реала» по поводу возможного трансфера Субименди из «Арсенала»

Мадридский «Реал» не планирует вступать в борьбу за полузащитника «Арсенала» и сборной Испании Мартина Субименди, сообщает Transfer News Live в социальной сети.

Сообщения о потенциальном интересе мадридского клуба к 27‑летнему испанскому футболисту возникли на фоне срыва переговоров по трансферу полузащитника «Манчестер Сити» Родри, который, вероятно, присоединится к «Барселоне». Однако в текущих планах «Реала» приобретение Субименди не значится, сообщает источник.

Отмечается, что тренер Жозе Моуринью изначально рассчитывал усилить состав Родри, но в сложившейся ситуации намерен опираться на полузащитников, уже находящихся в распоряжении команды.

Мартин Субименди перешёл в «Арсенал» в июле 2025 года. Сумма трансфера составила около € 65 млн. Контракт игрока с клубом действует до июня 2030 года. Стоимость полузащитника по версии Transfermarkt составляет € 75 млн. В составе сборной Испании он стал победителем чемпионата мира 2026 года, проходившего в США, Канаде и Мексике. В финальном матче турнира испанцы обыграли команду Аргентины в дополнительное время со счётом 1:0.