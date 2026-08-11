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«Откровенных пассажиров как будто нет». Генич — о старте сезона РПЛ

«Откровенных пассажиров как будто нет». Генич — о старте сезона РПЛ
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Футбольный комментатор Константин Генич по итогам матча 3-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Факелом» и «Ахматом» (0:0) заявил, что откровенно слабых команд в высшем российском дивизионе нет. По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Краснодар».

«Мне очень понравился «Факел». Особенно в первом тайме, когда они «Ахмату» вообще ничего не дали сделать, сами могли несколько раз забить — у Турищева был классный момент… Поэтому слабых откровенно пассажиров сейчас в Российской Премьер-Лиге, по крайней мере по трём турам, уже как будто и нет», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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