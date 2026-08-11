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Фабрицио Романо поделился инсайдом по поводу будущего Михаила Мудрика в «Челси»

Фабрицио Романо поделился инсайдом по поводу будущего Михаила Мудрика в «Челси»
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Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что лондонский «Челси» готов рассмотреть предложения по аренде полузащитника Михаила Мудрика. По информации источника, интерес к украинцу проявляют некоторые итальянские клубы и «Страсбург», однако сам Мудрик хотел бы перейти в команду английской Премьер-лиги.

В 2024 году Михаил был временно отстранён после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы мельдония. В мае 2025-го Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила полузащитнику обвинение в нарушении антидопинговых правил, позднее он был дисквалифицирован на четыре года. 31 июля 2026 года FA подтвердила завершение дисциплинарного разбирательства в отношении игрока и снятие дисквалификации.

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