Полузащитник «Урала» Сунгатулин: в сравнении с прошлым сезоном мы прибавили в дисциплине

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Фаниль Сунгатулин высказал мнение о том, что команда стала играть более дисциплинированно по сравнению с прошлым сезоном.

«Во всём надо прибавлять, всё-таки физически, я думаю, все вошли [в сезон]. Пять туров прошло, мы идём на четвёртом месте, нужно просто продолжать дальше выигрывать, неважно, с какой разницей в счёте — 1:0 или 3:0. В сравнении с прошлым сезоном мы прибавили в дисциплине, сзади стараемся проще играть, нет каких-то передач нехороших, стараемся от простого, настраиваемся на матчи по-другому», — приводит слова игрока ТАСС.

В текущем сезоне Лиги Pari (Первой лиги) «Урал» занимает четвёртое место, имея в активе 10 очков. Команда одержала три победы, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. С нового сезона команду возглавляет Сергей Юран, который сменил на посту главного тренера Василия Березуцкого.