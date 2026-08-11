15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Урала» Сунгатулин: в сравнении с прошлым сезоном мы прибавили в дисциплине

Полузащитник «Урала» Сунгатулин: в сравнении с прошлым сезоном мы прибавили в дисциплине
Комментарии

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Фаниль Сунгатулин высказал мнение о том, что команда стала играть более дисциплинированно по сравнению с прошлым сезоном.

«Во всём надо прибавлять, всё-таки физически, я думаю, все вошли [в сезон]. Пять туров прошло, мы идём на четвёртом месте, нужно просто продолжать дальше выигрывать, неважно, с какой разницей в счёте — 1:0 или 3:0. В сравнении с прошлым сезоном мы прибавили в дисциплине, сзади стараемся проще играть, нет каких-то передач нехороших, стараемся от простого, настраиваемся на матчи по-другому», — приводит слова игрока ТАСС.

В текущем сезоне Лиги Pari (Первой лиги) «Урал» занимает четвёртое место, имея в активе 10 очков. Команда одержала три победы, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. С нового сезона команду возглавляет Сергей Юран, который сменил на посту главного тренера Василия Березуцкого.

Материалы по теме
«Буду выжимать всё из команды». Сергей Юран — после победы «Урала» над «Уфой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android