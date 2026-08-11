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Арбитр Омар Артан, который будет судить Суперкубок УЕФА, поделился своими эмоциями

Арбитр Омар Артан, который будет судить Суперкубок УЕФА, поделился своими эмоциями
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Сомалийский арбитр Омар Артан станет первым неевропейцем, который будет судить Суперкубок УЕФА — матч между «ПСЖ» и «Астон Виллой». Артан прокомментировал своё назначение, отметив значимость события и поблагодарив УЕФА и КАФ за оказанное доверие.

За последние 18 месяцев 34‑летний арбитр стал первым сомалийцем, судившим финал Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (КАФ), получил награду «Лучший арбитр года КАФ 2025» и был включён в состав команды на чемпионат мира по футболу 2026 года, но Артану не разрешили въехать в Соединённые Штаты на ЧМ.

«Это был очень сложный период. Многие мне сочувствуют, потому что, когда человек много лет работает и должен что‑то сделать, а потом не может этого сделать, это очень тяжело. Но я очень ценю поддержку, которую получил со всего мира; я очень благодарен.

Мне повезло, но я очень много работал, чтобы оказаться здесь, и я действительно горжусь этим. Это будет мой первый матч в Европе. Приключения, воспоминания и новые знания — это всегда здорово.

Для меня это фантастика, что КАФ сотрудничает с УЕФА, лучшей в мире конфедерацией для арбитров. Уровень в Европе просто фантастический, и футбол там очень, очень хорош. Я считаю, что арбитры КАФ могут многому научиться у УЕФА, а арбитры УЕФА — у КАФ. Это взаимовыгодное сотрудничество. Для меня большая честь быть назначенным на этот важный матч. Хочу выразить огромную благодарность УЕФА, а также президенту КАФ и всем сотрудникам КАФ», — приводит слова Артана сайт УЕФА.

Решение назначить Артана арбитром Суперкубка принято в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в конце апреля между УЕФА и КАФ, с целью поощрения сотрудничества во многих областях, включая судейство.

Финал Суперкубка УЕФА состоится 12 августа. Начало встречи — в 22:00 мск.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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