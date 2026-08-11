«Наполи» договорился с «Фенербахче» о трансфере Ромелу Лукаку — Романо

Итальянский «Наполи» договорился с турецким «Фенербахче» о переходе бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, сообщает известный инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети X. По данным источника, сумма сделки составит чуть больше € 6 млн. Ожидается, что документы по оформлению сделки будут подписаны в ближайшее время.

Контракт Лукаку с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что Ромелу не присоединился к команде на предсезонном сборе, а «Наполи» был готов отпустить его за € 10 млн. В прошлом сезоне Лукаку провёл за «Наполи» пять матчей, забил один гол и получил одну жёлтую карточку.