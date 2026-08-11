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«Мы готовы терпеть». Гендиректор ЦСКА Бабаев — о кредите доверия к Дмитрию Игдисамову

«Мы готовы терпеть». Гендиректор ЦСКА Бабаев — о кредите доверия к Дмитрию Игдисамову
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о текущей ситуации в клубе и уровне доверия к главному тренеру Дмитрию Игдисамову.

«У Дмитрия Игдисамова длинный контракт. Мы в него верим и окажем всяческую поддержку. Понятно, что участь любого тренера связана напрямую с результатами. Тем не менее мы готовы терпеть. Мы понимаем, что это новый проект. Очень рано сейчас говорить о кредите доверия. Это относится к любому тренеру любой команды, который не показал стопроцентного результата на старте сезона», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

С мая по июнь, после отставки предыдущего тренера армейцев, швейцарца Фабио Челестини, Дмитрий Игдисамов исполнял обязанности главного тренера. Официально он вступил в должность 1 июня.

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