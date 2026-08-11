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«ПСЖ» договорился о трансфере нового вратаря за € 35 млн — Фабрицио Романо

«ПСЖ» договорился о трансфере нового вратаря за € 35 млн — Фабрицио Романо
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Французский «ПСЖ» договорился о приобретении голкипера «Пармы» Дзиона Судзуки, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. По данным источника, сумма сделки составит € 35 млн.

Отмечается, что сразу после перехода в «ПСЖ» Судзуки отправится в аренду. Вероятнее всего, в туринский «Ювентус», который является главным претендентом на игрока.

Судзуки перебрался в «Парму» летом 2024 года из бельгийского «Сент-Трюйдена» за € 7,5 млн. В минувшем сезоне японец провёл 22 матча, пропустил 30 голов и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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