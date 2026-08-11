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Агент Кисляка заявил, что к Матвею проявляет интерес турецкий клуб

Агент Кисляка заявил, что к Матвею проявляет интерес турецкий клуб
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Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка, заявил, что зарубежные клубы проявляют интерес к хавбеку армейцев. Кисляк провёл 88 матчей за первую команду армейцев, забил 13 голов и сделал девять результативных передач.

«Мы работаем над развитием карьеры Матвея и, конечно, в тесном взаимодействии с ЦСКА, о чём и сказал генеральный директор клуба Роман Юрьевич Бабаев. К Кисляку есть устойчивый интерес от зарубежных клубов. Мы в постоянном контакте по его кандидатуре с командами из Италии, Испании, Франции и Саудовской Аравии. В это окно добавился предметный интерес из Турции», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

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