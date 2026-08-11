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Агент Маньяков: ЦСКА пока не готов расставаться с Кисляком

Агент Маньяков: ЦСКА пока не готов расставаться с Кисляком
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Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка, заявил, что армейский клуб пока не готов отпускать хавбека. Контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года.

«Я летал в Стамбул, где встречался с руководством «Бешикташа». Они были настроены закрыть сделку этим летом, поэтому обсуждались варианты, чтобы сделка с ЦСКА стала возможной. После этого президент «Бешикташа» вылетел в Москву на предметные переговоры. Разговор получился позитивным, но ЦСКА пока не готов расставаться со своим лидером. Уважаем решение клуба. При этом наша долгосрочная политика и дальнейшие шаги всегда будут направлены на развитие спортивной карьеры Матвея», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

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