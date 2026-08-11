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Луис Энрике заявил о стремлении «ПСЖ» повторить достижение «Реала» в Лиге чемпионов

Луис Энрике заявил о стремлении «ПСЖ» повторить достижение «Реала» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил о намерении команды выиграть третью Лигу чемпионов УЕФА подряд.

«Перед нами стоит уникальный вызов — сравняться с «Реалом», если удастся выиграть третью Лигу чемпионов подряд. В истории европейского футбола практически не было аналогов такому достижению: никто не завоёвывал трофей три раза подряд, кроме мадридцев. Уверен, в Европе сейчас нет команды с более высокой мотивацией, чем у нас», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Мадридский «Реал» побеждал в Лиге чемпионов в 2016, 2017 и 2018 годах. Главным тренером команды в тот период был француз Зинедин Зидан. «ПСЖ» выигрывал Лигу чемпионов в 2025 и 2026 годах. В последнем розыгрыше турнира парижане победили в финале лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).

В среду, 12 августа, «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА встретится с «Астон Виллой», которая в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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