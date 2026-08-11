«Ювентус» уверенно обыграл «Палермо» в контрольном матче

Окончен товарищеский матч, в котором играли туринский «Ювентус» и «Палермо». Встреча состоялась на стадионе «Оптус» (Перт, Австралия). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «бьянконери».

Первый гол в матче на счету полузащитника Кенана Йылдыза. Игрок отличился на 44-й минуте. Второй мяч в ворота «Палермо» отправил нападающий Аркадиуш Милик на 87-й минуте.

По итогам прошлого сезона «Ювентус» занял шестое место в турнирной таблице Серии А. Чемпионом Италии стал «Интер», возглавивший турнирную таблицу чемпионата. В 1-м туре нового сезона «бьянконери» 23 августа на выезде встретятся с «Фрозиноне».

В минувшем сезоне «Палермо» занял четвёртое место в таблице Серии B, набрав 72 очка в 38 матчах. В плей-офф за выход в Серию A команда уступила «Катандзаро» по сумме двух встреч.