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Ювентус — Палермо, результат матча 11 августа 2026, счет 2:0, товарищеский матч

«Ювентус» уверенно обыграл «Палермо» в контрольном матче
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Окончен товарищеский матч, в котором играли туринский «Ювентус» и «Палермо». Встреча состоялась на стадионе «Оптус» (Перт, Австралия). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «бьянконери».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 августа 2026, вторник. 13:15 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Палермо
Палермо, Италия
1:0 Йылдыз – 44'     2:0 Милик – 86'    

Первый гол в матче на счету полузащитника Кенана Йылдыза. Игрок отличился на 44-й минуте. Второй мяч в ворота «Палермо» отправил нападающий Аркадиуш Милик на 87-й минуте.

По итогам прошлого сезона «Ювентус» занял шестое место в турнирной таблице Серии А. Чемпионом Италии стал «Интер», возглавивший турнирную таблицу чемпионата. В 1-м туре нового сезона «бьянконери» 23 августа на выезде встретятся с «Фрозиноне».

В минувшем сезоне «Палермо» занял четвёртое место в таблице Серии B, набрав 72 очка в 38 матчах. В плей-офф за выход в Серию A команда уступила «Катандзаро» по сумме двух встреч.

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