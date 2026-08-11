«Это в их стиле». Валерий Непомнящий — о поражении «Зенита» от «Родины»

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о неожиданном поражении «Зенита» от «Родины» (1:2) в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

«У «Зенита» случаются такие поражения, как от «Родины». Это как народная примета — создавать себе проблемы, а потом героически решать. Это в стиле сегодняшнего «Зенита», уже не в первый раз. Думаю, у Сергея Богдановича и игроков есть объяснения.

Игра вызывает вопросы, всё не спеша, не напрягаясь. Так не может быть в российском чемпионате, РПЛ — одна из самых сложных лиг. Это признают игроки и тренеры, которые приезжают», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.