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«Это в их стиле». Валерий Непомнящий — о поражении «Зенита» от «Родины»

«Это в их стиле». Валерий Непомнящий — о поражении «Зенита» от «Родины»
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Российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о неожиданном поражении «Зенита» от «Родины» (1:2) в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«У «Зенита» случаются такие поражения, как от «Родины». Это как народная примета — создавать себе проблемы, а потом героически решать. Это в стиле сегодняшнего «Зенита», уже не в первый раз. Думаю, у Сергея Богдановича и игроков есть объяснения.

Игра вызывает вопросы, всё не спеша, не напрягаясь. Так не может быть в российском чемпионате, РПЛ — одна из самых сложных лиг. Это признают игроки и тренеры, которые приезжают», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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