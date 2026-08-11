Инсайдер Фабрицио Романо анонсировал завершение текущего формата работы с трансферами

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо изменит формат работы с трансферным рынком, об этом он сообщил на своей странице в соцсети. По словам журналиста, после завершения летнего трансферного окна он не будет заниматься этой темой в прежнем формате.

«Вероятно, я больше не буду заниматься трансферным рынком в прежнем формате. Пришло время изменить подход и взгляд на вещи. Я расскажу подробнее чуть позже, после закрытия трансферного окна. Показатели за этот период кажутся невероятными», — сказал Романо.

Фабрицио Романо — наиболее узнаваемый в мире эксперт по футбольным трансферам. Его аудитория в социальных сетях насчитывает миллионы подписчиков.

Широкую известность Романо принесла фирменная фраза «Here we go», которая традиционно сигнализирует о достижении соглашения между клубами и футболистами.