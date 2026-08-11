Агент Кузьмичёв прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Александру Головину

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв прокомментировал появившуюся информацию, что санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в приглашении российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

— Тебя не смутило то количество новостей, которые связывали Сашу Головина с возвращением в РПЛ этим летом? Ну, точнее в «Зенит».

— Слушай, ну, наверное, не смутило. Всё… Мы знаем, что «Зенит» может предложить хорошие условия. Хотя, насколько я знаю, у Сани и там более-менее. Но, ты знаешь, когда «Зенит» чего-то хочет, он довольно часто этого добивается. И может быть убедительным.

— Допускаешь в августе переход Головина в «Зенит»?

— Мне всё-таки кажется, что это маловероятно. Потому что, ну, он лидер «Монако». Понятно, что в Питере, возможно, предложат более интересные финансовые условия, но не в разы. Поменять чемпионат Франции на чемпионат России… Мне кажется, ещё рано. Он ещё там может совершенно спокойно играть, — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».