«Нет денег — нет хорошей команды». Канчельскис — о проблемах «Локомотива» на старте сезона

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о сложностях, с которыми столкнулся московский «Локомотив» на старте сезона. После трёх стартовых туров чемпионата России железнодорожники, набрав два очка, занимают 13-е место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», на второй строчке расположился «Зенит», а на третьей — «Спартак».

«Насколько я слышал, в «Локомотиве» финансовые проблемы. Конечно, неизбежно, что футболисты будут уходить, им хочется стабильности, будут стараться искать другую команду. В пример можно привести «Челси». При Абрамовиче была стабильность, команда становилась чемпионом, а после его ухода команда посыпалась. Нет денег — нет хорошей команды. Были времена, когда «Локомотив» боролся за первое место, всё определяет финансовая стабильность», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.