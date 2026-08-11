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Матвей Сафонов и Илья Забарный — в заявке «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА

Матвей Сафонов и Илья Забарный — в заявке «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА
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Российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный попали в заявку «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА с бирмингемской «Астон Виллой». Игра пройдёт в австрийском Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена» 12 августа. В качестве главного арбитра встречи выступит Омар Абдулкадир Артан. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» принимает участие в этом матче как действующий победитель Лиги чемпионов. В финале турнира прошлого сезона парижане обыграли лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен). «Астон Вилла», в свою очередь, выиграла Лигу Европы. В финале бирмингемцы оказались сильнее «Фрайбурга» (3:0).

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