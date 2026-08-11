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Тоттенхэм представил фиолетовую третью форму на сезон 2026/2027

«Тоттенхэм» представил фиолетовую третью форму на сезон‑2026/2027
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Английский «Тоттенхэм Хотспур» представил третью игровую форму на сезон‑2026/2027, сообщает официальный сайт клуба.

Комплект, разработанный компанией Nike, выполнен в фиолетовом цвете. При создании дизайна авторы вдохновлялись классическими фиолетовыми выездными футболками «Тоттенхэма» середины 1990‑х годов.

Фото: ФК «Тоттенхэм»

Фото: ФК «Тоттенхэм»

«Вдохновлённая верой, форма отличается смелым дизайном и отражает видение будущего: мужские и женские команды готовятся к долгожданному новому футбольному сезону, а составы обеих команд пополнились яркими новичками», — говорится в сообщении клуба.

По итогам прошлого сезона в АПЛ «Тоттенхэм» набрал 41 очко и занял 17‑е место в турнирной таблице.

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