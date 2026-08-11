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«Для Слуцкого он просто лучший». Непомнящий — о сравнениях Дзюбы и Соболева

«Для Слуцкого он просто лучший». Непомнящий — о сравнениях Дзюбы и Соболева
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Бывший тренер нападающего Артёма Дзюбы в клубе «Томь» Валерий Непомнящий поделился мнением о перспективах футболиста на трансферном рынке и прокомментировал заявление экс-тренера китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, который поставил Дзюбу выше форварда «Зенита» Александра Соболева.

— Мне почему-то верится, что Артём кому-нибудь из клубов РПЛ понадобится. До конца трансферного окна он найдёт себе место.

— Леонид Слуцкий заявил, что Дзюба и сейчас лучше Соболева. Согласны?
— Это субъективная оценка. Они близко дружат, поэтому, конечно, для него Артём просто лучший игрок. Но нет критериев, чтобы сравнить. Да, Дзюба силён, а у Соболева не очень ладится в этом отрезке, но ничего, посмотрим дальше, — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Тольяттинский «Акрон» — последний клуб Артёма Дзюбы, 23 мая клуб объявил о завершении сотрудничества с футболистом. На данный момент форвард находится в статусе свободного агента.

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