«Для Слуцкого он просто лучший». Непомнящий — о сравнениях Дзюбы и Соболева

Бывший тренер нападающего Артёма Дзюбы в клубе «Томь» Валерий Непомнящий поделился мнением о перспективах футболиста на трансферном рынке и прокомментировал заявление экс-тренера китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, который поставил Дзюбу выше форварда «Зенита» Александра Соболева.

— Мне почему-то верится, что Артём кому-нибудь из клубов РПЛ понадобится. До конца трансферного окна он найдёт себе место.

— Леонид Слуцкий заявил, что Дзюба и сейчас лучше Соболева. Согласны?

— Это субъективная оценка. Они близко дружат, поэтому, конечно, для него Артём просто лучший игрок. Но нет критериев, чтобы сравнить. Да, Дзюба силён, а у Соболева не очень ладится в этом отрезке, но ничего, посмотрим дальше, — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Тольяттинский «Акрон» — последний клуб Артёма Дзюбы, 23 мая клуб объявил о завершении сотрудничества с футболистом. На данный момент форвард находится в статусе свободного агента.