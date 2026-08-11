Ролан Гусев объяснил поражение «Зенита» от «Родины» в матче 3-го тура РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу «Родины» над «Зенитом» (2:1) в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, в этом матче очень хорошо сработала раздевалка у «Родины». Ну, потому что они вышли на второй тайм гораздо смелее, чем играли в первом тайме. И, плюс, конечно, «Зенит» там сбросил обороты. «Родина» это почувствовала. Но они вышли гораздо смелее на второй тайм. Не знаю, что им там говорил тренер, его штаб, но они вышли гораздо смелее и по ходу игры почувствовали, что могут играть с ними. А «Зенит» давал это делать. Ключевое здесь — «Зенит» давал играть», — сказал Гусев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».