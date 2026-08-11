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«Клубы РПЛ звонят, интересуются». Агент Абдулкадырова рассказал о будущем игрока в ЦСКА

«Клубы РПЛ звонят, интересуются». Агент Абдулкадырова рассказал о будущем игрока в ЦСКА
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Футбольный агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, рассказал о будущем игрока в армейском клубе. Контракт 21-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до конца июня 2027 года.

«У Джамала есть варианты в РПЛ, стабильно появляются, клубы звонят, интересуются по текущей ситуации, можно ли его выдернуть. Но пока он игрок обоймы ЦСКА, вышел в матче с «Локомотивом», сыграл хорошо, его акции чуть-чуть поднялись. Пока ЦСКА никакого другого защитника не подписали, он останется в клубе», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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