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ФНЛ проведет конференцию ФУТКОНФ 2026 по трансферам, скаутингу и футбольной аналитике

ФНЛ проведёт конференцию ФУТКОНФ 2026 по трансферам, скаутингу и футбольной аналитике
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Футбольная национальная лига (ФНЛ) организует конференцию ФУТКОНФ 2026 — площадку для обсуждения трансферной деятельности, скаутинга и футбольной аналитики.

Мероприятие пройдёт 28 сентября в Центральном офисе Сбера, начало — в 10:00 мск. Участниками станут спортивные директора, селекционеры, аналитики и функционеры профессиональных футбольных клубов России и стран СНГ.

Ключевыми направлениями работы конференции станут практические аспекты деятельности селекционных отделов, современные подходы к скаутингу, управлению составами и формированию трансферной стратегии. В ходе дискуссий участники рассмотрят актуальные отраслевые вызовы, поделятся опытом и проанализируют реальные кейсы.

В программу включены следующие темы:

— актуальные задачи и методики работы селекционного отдела клуба;
— современные инструменты футбольной аналитики в России и СНГ;
— взаимодействие спортивного, аналитического и финансового блоков клуба при совершении трансферов;
— роль данных и технологий в принятии кадровых решений;
— цифровизация и применение искусственного интеллекта в спорте.

Особое внимание будет уделено развитию платформы «Трансферхаб» и её новым возможностям. За год к системе подключились свыше 90 клубов; на конференции представят ключевые доработки и обновлённые инструменты сервиса.

Дополнительно в рамках ФУТКОНФ 2026 состоится питч‑сессия индустрии здоровья Сбера, посвящённая развитию спортивной индустрии: на ней продемонстрируют проекты ведущих стартапов в сфере спорта.

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